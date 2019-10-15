Пензячка стала первый вице-мисс всероссийского студенческого конкурса

Студентка из Пензы Дарья Березина стала первой вице-мисс студенчество России 2019 года. По сути, она - серебряный призер всероссийского конкурса, который проходил в Чебоксарах. В нем участвовали представители 29 регионов страны. Пятый год подряд пензенские студенты, причем и девушки и юноши, входят в тройку финалистов.

Полученная в Чебоксарах корона - уже четвертая в коллекции студентки ПГУ Дарьи Березиной, но, безусловно, самая главная, и, как говорит девушка, самая тяжелая. Ее обладательницей Дарья стала по итогам конкурса «Мисс и мистер студенчество России-2019». Пензенская студентка завоевала титул «Первой вице-мисс». Она призналась, что не сомневалась в том, что будет одной из лучших участниц, но главной ее задачей было справиться с волнением.

«Могла перенервничать и ничего не сделать, но я села, взвесила свои силы и соперниц, собрала волю в кулак, и все получилось», - сказала Дарья Березина.

Для того, чтобы заявить о себе на всю страну, нужно было немало сделать. Конкурсная программа проходила в несколько этапов: два дефиле - в народных костюмах и в вечернем стиле, самопрезентация и творческий номер.

«Большая часть времени ушла на творческий номер. Тренировалась два месяца. Как результат - «убитые» ноги, мозоли, все натерто. Постановка называлась «Змеиное чувство» - это акробатическая композиция с партнером», - рассказала Дарья.

«Мисс и мистер студенчество России» называют конкурсом творчества, интеллекта и спорта. Требования к участникам действительно высокие. Попасть в финал - это уже маленькая победа.

«В 2019 году проверялась успеваемость ребят, у них проверяли зачетки, они обязательно должны были предоставить нормы ГТО и показать творческий номер», - сказала методист центра культуры ПГУ Кристина Злыднева.

Всего в 2019-м во всероссийском этапе приняли участи 42 студента, 20 из которых - юноши. Пензенскую область вместе с Дарьей представлял Георгий Линник. Он стал победителем в номинации «Мистер интеллект».