Пензячка стала чемпионкой России по велоспорту-ВМХ

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20 августа 2018, 15:06Спорт
В Москве завершился чемпионат России в классе элита и первенство России среди юниоров 17-18 лет по велоспорту-ВМХ. На этих соревнованиях выступили пензенские спортсмены.
В первый день в «хроно гонке» пензячка Наталья Афремова заняла третье место среди «элиты», а ее сестра Ирина Афремова заняла третье место среди юниорок. В олимпийской дисциплине «гонка классик» Наталья Афремова стала чемпионкой России 2018 года, получив майку чемпионки на весь год. Второй стала Татьяна Капитанова из Брянска, третье место - у Ирины Ериной из Москвы.
«На первенстве России Ирина Афремова заняла третье место. Победила спортсменка из Мордовии Варвара Овчинникова, второй стала Виктория Васькова из Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-центр регионального правительства.
Кроме того, в «гонке эстафета» в упорной борьбе спортсмены велоклуба в составе Романа Кирсанова, Максима Соломонидина, Алексея Фефилова, Натальи Афремовой завоевали бронзовые медали чемпионата России, уступив Мордовии и Москве.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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