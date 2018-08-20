Пензячка стала чемпионкой России по велоспорту-ВМХ

В Москве завершился чемпионат России в классе элита и первенство России среди юниоров 17-18 лет по велоспорту-ВМХ. На этих соревнованиях выступили пензенские спортсмены.

В первый день в «хроно гонке» пензячка Наталья Афремова заняла третье место среди «элиты», а ее сестра Ирина Афремова заняла третье место среди юниорок. В олимпийской дисциплине «гонка классик» Наталья Афремова стала чемпионкой России 2018 года, получив майку чемпионки на весь год. Второй стала Татьяна Капитанова из Брянска, третье место - у Ирины Ериной из Москвы.

«На первенстве России Ирина Афремова заняла третье место. Победила спортсменка из Мордовии Варвара Овчинникова, второй стала Виктория Васькова из Санкт-Петербурга», - сообщает пресс-центр регионального правительства.

Кроме того, в «гонке эстафета» в упорной борьбе спортсмены велоклуба в составе Романа Кирсанова, Максима Соломонидина, Алексея Фефилова, Натальи Афремовой завоевали бронзовые медали чемпионата России, уступив Мордовии и Москве.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».