26 июня 2017, 18:56Спорт Пензячка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу Пензенская спортсменка стала абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в классе тонед. Это звание Евгения Денисова завоевала на Чемпионате мира национальной любительской ассоциации бодибилдинга, который проходил в Самаре 17 июня. Вместе с ней в международном турнире участвовали еще пять пензенских культуристов, своими впечатлениями они поделились с журналистами.

Яркое выступление пензенской культуристки Евгении Денисовой признали на международном уровне. Спортсменка сумела поразить жюри пропорциями своей бронзовой фигуры, сочетанием женственности и объемом мышц, став абсолютной чемпионкой мира по бодибилдингу в категории «Тонед».



«Выступая в этой категории ты можешь выглядеть очень красиво на сцене и при этом твоя форма хорошо выглядит и в жизни. Ты остаешься такой же изящной, небольшой, поэтому для жизни- вообще идеально», - сказала Евгения Денисова.



Девушка занимается бодибилдингом больше пяти лет. К Чемпионату мира готовилась весь сезон. Вместе с ней отстаивать честь Пензы в Самару отправились еще пять спортсменов. Каждому удалось войти в пятерку лучших в своих категориях.

Евгений Игнатьев занял пятое место в категории «Бодибилдинг» среди мужчин до 172 сантиметров.

«Я знал, что будут сильные соперники, там проходных нет спортсменов. Все сильные, все абсолютные чемпионы, поэтому моя задача была попасть в топ-6, я ее выполнил. И как тренер очень доволен, потому что подопечная моя стала абсолютной чемпионкой мира», - поделился он.



В 2017 году Чемпионат мира по бодибилдингу впервые проходил в России. В нем приняли участие около 200 спортсменов из 50 стран. Российские культуристы на турнире показали себя достойно.

«В каждой категории было ограничение - шесть человек от страны, а боролись там больше 20 человек за право. У нас есть абсолютный чемпион мира - Воробьев Владислав из Перми, и есть чемпионка среди женщин-профессионалок - это Даша Диаши», - рассказал президент Ассоциации бодибилдинга России Алексей Нетесанов.



Новый титул Евгении Денисовой поможет пробиться на соревнования еще более высокого уровня. Спортсменка планирует побороться в международном конкурсе по бодибилдингу за звание Мисс Вселенная-2017. Турнир пройдет осенью в Лондоне.

Спорт

просмотров 262