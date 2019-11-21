Пензячка спасла обокравшего ее мужчину от уголовной ответственности

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21 ноября 2019, 17:08Криминал
Жительница Пензы, у которой украли потерянный кошелек с немалой суммой денег, попросила суд прекратить дело в отношении вора.
Днем 22 августа 25-летний житель Пензы с приятелем приехали на Южную поляну за строительными материалами. Они припарковались около ТЦ «Южный» и отправились в торговый зал.
На асфальте мужчина заметил черный кошелек. Он поднял чужую вещь, достал оттуда 22 500 рублей, а само портмоне с банковскими и дисконтными картами выбросил.
Преступление было раскрыто благодаря записям с камер видеонаблюдения, и пензенцу предъявили обвинение в краже. Потерпевшая ходатайствовала о закрытии дела, поскольку мужчина возместил нанесенный ей ущерб.
«С учетом позиции государственного обвинителя суд освободил мужчину от уголовной ответственности и прекратил уголовное дело в его отношении в связи с примирением с потерпевшей. Постановление суда вступило в законную силу», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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