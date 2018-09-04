Пензячка спасла мужчину от покупки телефона-болванки

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04 сентября 2018, 19:49Общество
Жительница Пензы помогла предотвратить преступление. Для этого оказалось достаточным заметить странное поведение людей и не остаться равнодушной.
«Женщина ждала автобус на одной из остановок города, заметила группу лиц цыганской национальности, которые стояли и о чем-то разговаривали с мужчиной, а затем он достал деньги и паспорт», - рассказала начальник ОП №4 УМВД России по Пензе Сергей Молянов.
«Я отошла и позвонила в полицию, они очень быстро приехали, минуты не прошло, и вмешались в ситуацию», - рассказала жительница Пензы Светлана Турдакина.
Граждан доставили в дежурную часть. Там в отношении них была проведена проверка. Оказалось, что они собирались продать мужчине мобильник за 5000 рублей. Причем в качестве телефона выступала похожая на него болванка. Светлане Турдакиной за проявленную бдительность выразили благодарность.
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