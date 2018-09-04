Пензячка спасла мужчину от покупки телефона-болванки

Жительница Пензы помогла предотвратить преступление. Для этого оказалось достаточным заметить странное поведение людей и не остаться равнодушной.

«Женщина ждала автобус на одной из остановок города, заметила группу лиц цыганской национальности, которые стояли и о чем-то разговаривали с мужчиной, а затем он достал деньги и паспорт», - рассказала начальник ОП №4 УМВД России по Пензе Сергей Молянов.

«Я отошла и позвонила в полицию, они очень быстро приехали, минуты не прошло, и вмешались в ситуацию», - рассказала жительница Пензы Светлана Турдакина.

Граждан доставили в дежурную часть. Там в отношении них была проведена проверка. Оказалось, что они собирались продать мужчине мобильник за 5000 рублей. Причем в качестве телефона выступала похожая на него болванка. Светлане Турдакиной за проявленную бдительность выразили благодарность.