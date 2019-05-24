Пензячка спасла двор от свалки с помощью цветов и игрушек

Благоустройство на отдельно взятом участке. У дома № 10 по улице Ватутина растут цветы в соседстве с мягкими игрушками и поделками из автомобильной резины и пластика. Все это благодаря стараниям одной из местных жительниц. По душе ли ее творчество остальным жильцам, узнала съемочная группа телеканала «Экспресс».

Жители близлежащих домов не спешат выбрасывать ставшие ненужными мягкие игрушки. Их несут хозяйке цветника, разбитого на углу могоэтажки на улице Ватутина.

«Все мы очень удивляемся, какая умница женщина, сумела благоустроить помойку и сделать так красиво. Очень нам всем очень нравится. Я вот с внучкой хожу в садик, она каждый день говорит: «Бабушка, смотри, вот эта уже новенькая, этой не было», - рассказала Галина Гайшук.

Каких-то 10 лет назад это место выглядело совершенно иначе. Здесь автомобилисты оставляли свои машины. Но потом несанкционированную парковку отвоевала Нина Парамоова. Она засадила участок овощами. Но собрать урожай так и не удалось. За нее это сделали неизвестные воришки. Тогда женщина решила совместить приятное с полезным и прекрасным.

«Купила журнал, начала сама из покрышек сначала делать изделия, а потом мне люди стали приносить мягкие игрушки. Некоторые даже спрашивают, как я что делают, я им объясняю. Дети заходят иногда сюда, могут сфотографироваться, игрушки посмотреть», - поделилась Нина Парамонова.

Улечение Нины Петровны Парамоновй имеет в себе и воспитательный характер: дело в том что когда-то соседи сверху из окон бросали прямо на землю окурки, но с тех пор как на этом участке стал появляться оазис с игрушками и цветами, ситуация начала меняться в лучшую сторону.

Цветник с игрушками хорошо виден и в позднее время - хозяйка на свои средства приобрела специальные фонарики, которые днем аккумулируют энергию от солнечных батарей, а вечером освещают все вокруг. Затею своей мамы поддержала дочь, Ольга Демидова. Она украсила стены дома.

«Просто как-то не очень хорошо было, что при такой красоте - голые стены. В живописи я никакого отношения не имею, просто взяла кисточку и нарисовала», - рассказала она.

За краску и за воду для полива цветов Нина Парамонова платит сама. В год уходит примерно четыре-пять тысяч рублей, поэтому она была бы рада, если соседи не только хвалили ее труды, но и поддерживали материально.