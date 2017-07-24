Пензячка снесла фонарный столб на машине

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24 июля 2017, 17:32Происшествия
Видео, на котором запечатлено дорожно-транспортное происшествие в Пензе, появилось на странице программы «Безопасный дом» на видехостинге YouTube. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль «ВАЗ -2109» на большой скорости пронесся вдоль двора и по необъяснимым обстоятельствам влетел в столб.
Все произошло во дворе дома №25 по проспекту Строителей. От сильнейшего столкновения бетонная конструкция заискрилась, рухнула на балконы и припаркованные автомобили.
По сообщению свидетелей происшествия, в автомобиле находились парень и девушка. За пару минут до случившегося девушка села за руль. Видимо, автоледи перепутала педали. На записи видно, как после столкновения «девятка» останавливается, и водители меняются местами.
Виновники аварии скрылись с места происшествия. Известно также, что владельцы пострадавших машин обратились с видеозаписями в страховую компанию для возмещения ущерба.
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