24 июля 2017, 17:32Происшествия Пензячка снесла фонарный столб на машине Видео, на котором запечатлено дорожно-транспортное происшествие в Пензе, появилось на странице программы «Безопасный дом» на видехостинге YouTube. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, что автомобиль «ВАЗ -2109» на большой скорости пронесся вдоль двора и по необъяснимым обстоятельствам влетел в столб.

Все произошло во дворе дома №25 по проспекту Строителей. От сильнейшего столкновения бетонная конструкция заискрилась, рухнула на балконы и припаркованные автомобили.

По сообщению свидетелей происшествия, в автомобиле находились парень и девушка. За пару минут до случившегося девушка села за руль. Видимо, автоледи перепутала педали. На записи видно, как после столкновения «девятка» останавливается, и водители меняются местами.

Виновники аварии скрылись с места происшествия. Известно также, что владельцы пострадавших машин обратились с видеозаписями в страховую компанию для возмещения ущерба.

Происшествия

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Источник фотографии: Скриншот с https://www.youtube.com/watch?v=_XNj9De0LOY