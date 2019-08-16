Пензячка шокирована укладкой асфальта возле дома на ул. Мира

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она опасается того, что территорию возле дома на улице Мира закатают в асфальт.

«В настоящее время производятся работы по благоустройству придворовой территории по улице Мира,37. Производитель работ закатывает в асфальт часть газона, планируя организовать автостоянку, что не соответствует разработанному и утвержденному проекту по благоустройству. Законно ли это?» - написала женщина.

Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».