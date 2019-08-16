Пензячка шокирована укладкой асфальта возле дома на ул. Мира

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
16 августа 2019, 17:59Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она опасается того, что территорию возле дома на улице Мира закатают в асфальт.
«В настоящее время производятся работы по благоустройству придворовой территории по улице Мира,37. Производитель работ закатывает в асфальт часть газона, планируя организовать автостоянку, что не соответствует разработанному и утвержденному проекту по благоустройству. Законно ли это?» - написала женщина.
Информагентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
16 августа 2019, 17:59Пензячка шокирована укладкой асфальта возле дома на ул. Мира
16 августа 2019, 17:37Пензячка получила компенсацию за несвоевременно поставленный диагноз
16 августа 2019, 17:06В пензенском лесу неизвестные уничтожили сосен на 100 тыс руб
16 августа 2019, 16:36На создание мегафермы в Пензенской области выделят 6 млрд руб
16 августа 2019, 16:04Пензенцев предупредили об опасности на улице Московской
16 августа 2019, 15:34Грейдер изуродовал асфальт на ул. Производственной – пензячка
16 августа 2019, 15:04В Пензенской области за депутатов можно будет проголосовать на 1061 участке
16 августа 2019, 14:34Пензенец пожаловался на «умерший» микроавтобус на газоне