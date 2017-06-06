Пензячка сбывала краденный из магазина алкоголь

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06 июня 2017, 16:19Криминал
Сотрудники полиции раскрыли кражу дорогого алкоголя в одном из крупных сетевых магазинов Пензы. Установить личность злоумышленницы удалось по кадрам с камеры видеонаблюдения.
На записи видно, как женщина подходит к стеллажу с алкогольными напитками, берет с полки одну бутылку и незамедлительно покидает магазин. Через некоторое время дама вернулась, чтобы повторно совершить преступление по той же схеме.
«Была установлена и задержана женщина 1984 года рождения, ранее судимая за совершение кражи и за хранение наркотиков», - сообщил начальник ОП №4 УМВД России по г. Пензе Сергей Молянов.
Как выяснили стражи порядка, украденный из магазина алкоголь женщина сбывала третьим лицам. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до шести лет лишения свободы.
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