Пензячка с тяжелой формой инвалидности написала книгу

Жительница «Дома Вероники» Александра Селиверстова написала книгу. А вернее, надиктовала: девушка не может ни ходить, ни даже сидеть, все время она проводит лежа. История о нелегкой жизни уместилась в 20 страниц. И для 26-летней девушки это стало настоящим подвигом, который ей помогли совершить ее друзья - волонтеры и жители «Дома Вероники» и «Квартала Луи».

Александра не знает до сих пор фамилии своих родителей: она родилась здоровой и стала инвалидом только после того, как в полтора года отец выбросил ее из окна. Из семьи, которая позднее взяла Александру на воспитание, девочку изъяли органы опеки ужасно истощенной. Потом был детский дом, а в 18 она переехала в дом престарелых. О непростой жизни девушка рассказала на 20 страницах своей книги «Меня зовут Саша» (12+). И эта книга - именно знакомство и надежда девушки, которая не может ходить, сидеть и жить самостоятельно, оставить свой след в этом мире, рассказать о своих жизненных принципах.

«Не стоит отчаиваться, даже когда очень тяжело, всегда найдется человек, который протянет руку помощи. Давно мечтала о книге, еще с детского дома», - рассказала она.

Книгу девушке помогли издать в «Доме Вероники» - центре для молодых людей с тяжелой формой инвалидности. Там Александра живет с самого его открытия. Экземпляры отпечатали в типографии «Квартала Луи», текст девушка диктовала одной из пензенских журналисток. А саму идею и попытку попробовать написать очерк предложила руководитель Квартала Луи Мария Львова-Белова.

«Выпуск этой книги - это как один из этапов развития нашего проекта, потому что мы понимаем, что у ребят даже с такой тяжелой формой инвалидности есть возможность самореализации. На самом деле, они творческие, талантливые и каждый может проявить себя в спорте, учебе и трудовой деятельности», - сказала она.

Все, с кем общается Саша, говорят о ее удивительном взгляде на мир и неиссякаемой надежде и оптимизме. В самой книге, при всех, казалось бы, жестких фактах, совсем нет обиды, чувствуется лишь тепло. Александра научилась находить счастье в деталях.