Пензячка разгуливала по дороге и едва не попала под колеса. ВИДЕО

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13 сентября 2018, 12:03Общество
Пензенский автолюбитель стал свидетелем необычной картины – женщина шла посреди проезжей части, невзирая на движущиеся машины. Видеозапись инцидента попала в Сеть.
По данным автора поста в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте», события происходили вечером 12 сентября на Окружной.
«В этот вечер она хотела дарить людям счастье, позитив и цветы, жаль, что не осознавала, насколько это опасно делать на проезжей части», - написал он.
Мужчина предупредил прохожую, что не следует идти по дороге – ее могут задавить. Однако она восприняла эти слова агрессивно, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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