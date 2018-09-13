Пензячка разгуливала по дороге и едва не попала под колеса. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель стал свидетелем необычной картины – женщина шла посреди проезжей части, невзирая на движущиеся машины. Видеозапись инцидента попала в Сеть.

По данным автора поста в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте», события происходили вечером 12 сентября на Окружной.





«В этот вечер она хотела дарить людям счастье, позитив и цветы, жаль, что не осознавала, насколько это опасно делать на проезжей части», - написал он.

Мужчина предупредил прохожую, что не следует идти по дороге – ее могут задавить. Однако она восприняла эти слова агрессивно, пишет ИА «Пенза-Пресс».