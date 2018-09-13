13 сентября 2018, 12:03Общество

Пензячка разгуливала по дороге и едва не попала под колеса. ВИДЕО

Пензенский автолюбитель стал свидетелем необычной картины – женщина шла посреди проезжей части, невзирая на движущиеся машины. Видеозапись инцидента попала в Сеть.

По данным автора поста в группе «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте», события происходили вечером 12 сентября на Окружной.

 «В этот вечер она хотела дарить людям счастье, позитив и цветы, жаль, что не осознавала, насколько это опасно делать на проезжей части», - написал он.

Мужчина предупредил прохожую, что не следует идти по дороге – ее могут задавить. Однако она восприняла эти слова агрессивно, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl

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