Пензячка рассказала, почему отправилась работать на малую Родину врачом

В 2019 году в сельские населенные пункты и рабочие поселки Пензенской области по программе «Земский доктор» планируется трудоустроить порядка 100 медицинских специалистов. Напомним, федеральный проект предполагает выделение одного миллиона рублей врачам, которые приезжают работать в глубинку. Полученные средства молодые специалисты могут потратить, в том числе - на строительство или покупку собственного жилья.

Юлия Растова - на страже здоровья жителей Саловки Пензенского района. Девушка работает в местной амбулатории чуть более полугода, но уже заслужила уважение коллег и пациентов, и как хороший специалист и как внимательный и чуткий человек. А ранее, когда в селе не было участкового терапевта, местным жителям приходилось ездить в районную больницу.

«У них никогда не было здесь врача-терапевта. Очень большая текучка», - рассказала она.

Девушка родом из Пензенского района. В желании вернуться на малую Родину, по ее словам, важным стимулом была материальная поддержка, оказываемая молодым специалистам в рамках программы «Земский доктор». Господдержкой уже воспользовалась, решила жилищный вопрос. По истечении пяти лет, которые она обязана проработать в амбулатории Саловки, намерена продолжить там карьеру.

«Так как уже работал в сфере медицины, уже знаю специфику, поэтому смысла не вижу идти куда-то дальше, бегать от места к месту», - сказала Юлия Растова.

Федеральная программа «Земский доктор» уже не один год успешно реализуется на территории региона. Она призвана привлечь квалифицированные кадры в село. Воспользовавшись ею, специалист может рассчитывать на миллион рублей и поддержку из средств областного бюджета.

«Параллельно с программой «Земский доктор» в Пензенской области действуют региональные выплаты, - 375 тысяч рублей, которые выдаются поэтапно. Специалист получает 150 тысяч рублей при трудоустройстве, а затем в течение трех лет каждый год 50, 75 и 100 тысяч рублей соответственно», - рассказала начальник отдела медицинского образования и кадровой политики министерства здравоохранения Пензенской области Наталия Давыдова.

В программе «Земский доктор» с момента старта приняли участие более 400 пензенских специалистов. В 2019 году планируется трудоустроить в селах и малых городах региона порядка 80 врачей и 20 фельдшеров.