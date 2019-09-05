Пензячка рассказала об опасном пешеходном переходе в ГПЗ-24

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 сентября 2019, 17:39Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на ГПЗ-24 есть опасный пешеходный переход.
«Возле второго корпуса школы №70 на улице Антонова, 14Б есть пешеходный переход, но он не освещен, кроме того, там нет знака «Осторожно дети», отсутствует лежачий полицейский. Асфальт – очень хороший, и многие автолюбители быстро ездят, подвергая детей опасности. Кроме того, там нет парковочного кармана, родители вынуждены высаживать школьников на дороге», - написала женщина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
05 сентября 2019, 19:28На форум «mediaАкцент» в Пензу приехали более 200 участников
05 сентября 2019, 19:23В Пензенской области планируют возводить до пяти ФАПов в год
05 сентября 2019, 19:19В Пензе назвали победителей творческого конкурса журналистов «А мы из Пензы»
05 сентября 2019, 19:16В Пензе у беспечного рыбака угнали машину
05 сентября 2019, 19:14Наровчатские экскурсии могут дополнить современными технологиями
05 сентября 2019, 19:09Кузнецкий «Добрый шкаф» собрал в школу несколько сотен ребят
05 сентября 2019, 19:06Досрочное голосование в Пензенской области проходит без нарушений
05 сентября 2019, 19:02Пензенцы приняли участие в реконструкции боя за Шевардинский редут