Пензячка рассказала об опасном пешеходном переходе в ГПЗ-24

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что на ГПЗ-24 есть опасный пешеходный переход.

«Возле второго корпуса школы №70 на улице Антонова, 14Б есть пешеходный переход, но он не освещен, кроме того, там нет знака «Осторожно дети», отсутствует лежачий полицейский. Асфальт – очень хороший, и многие автолюбители быстро ездят, подвергая детей опасности. Кроме того, там нет парковочного кармана, родители вынуждены высаживать школьников на дороге», - написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».