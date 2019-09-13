13 сентября 2019, 14:36Общество

Пензячка рассказала о стихийной парковке на ул. Кронштадтской

Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о стихийной стоянке на улице Кронштадтской.

Женщина рассказала, что машины паркуются на пешеходной дорожке и газоне возле дома №11.

«Мамам с колясками приходится идти по дороге. Помимо этого, там стоит автохлам», - уточнила она.

Информагентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос в УГИБДД, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: фото автора жалобы

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