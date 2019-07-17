Пензячка рассказала о разрухе на ГПЗ-24

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17 июля 2019, 16:07Общество
Жительница Пензы в Сети рассказала о плачевном состоянии дворов в микрорайоне ГПЗ-24.
Фотографии женщина опубликовала в группе соцсети «Вконтакте». Она рассказала, что район стал заброшенным. На улицах – горы мусора, стоят разваленные машины, вздулся асфальт на школьном дворе, открыты канализационные люки, рядом с подъездами стоят облезлые лавки, отсутствуют бордюры, нет ливневок и газонов.
«Я очень люблю Пензу и хочу, чтобы и район ГПЗ-24 был похож на цивилизованное место с тротуарами, дорогами, газонами, сквериками и лавочками», - добавила женщина.
Однако конкретные улицы, где, по ее мнению, царит разруха, женщина не назвала, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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