Пензячка рассказала о разбитом тротуаре в Арбеково

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10 сентября 2019, 16:36Общество
Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о разбитом тротуаре на улице Ладожской.
Женщина пояснила, что местным жителям с маленькими детьми сложно с колясками подниматься на тротуар после пешеходного перехода.
«Невыносимо уже», - написала она.
В подтверждение своих слов пензячка прикрепила к обращению фотографию.
Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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