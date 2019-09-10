10 сентября 2019, 16:36Общество

Пензячка рассказала о разбитом тротуаре в Арбеково

Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства о разбитом тротуаре на улице Ладожской.

Женщина пояснила, что местным жителям с маленькими детьми сложно с колясками подниматься на тротуар после пешеходного перехода.

«Невыносимо уже», - написала она.

В подтверждение своих слов пензячка прикрепила к обращению фотографию.

Информационное агентство направит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 98

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: фото автора жалобы

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ