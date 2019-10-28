Пензячка рассказала о горах строительного мусора на ул. Глазунова

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28 октября 2019, 15:11Общество
Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства об огромной свалке, которая образовалась на улице Глазунова.
Женщина пояснила, что горы строительного мусора и отходов копятся возле дома №9 с 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Контейнеры каждую ночь освобождаются, вопросов нет, а вот рядом мусор не убирается вовсе. Куда мы только не обращались с 2018 года, а мусор и ныне там. Рядом детская площадка», - написала пензячка.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем обращениям «Пенза-Пресс» готовит официальные запросы в ведомства.
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