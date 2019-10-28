Пензячка рассказала о горах строительного мусора на ул. Глазунова

Жительница Пензы рассказала в «Жалобной книге» информагентства об огромной свалке, которая образовалась на улице Глазунова.

Женщина пояснила, что горы строительного мусора и отходов копятся возле дома №9 с 2018 года, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Контейнеры каждую ночь освобождаются, вопросов нет, а вот рядом мусор не убирается вовсе. Куда мы только не обращались с 2018 года, а мусор и ныне там. Рядом детская площадка», - написала пензячка.

Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.

Напомним, жители области могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем обращениям «Пенза-Пресс» готовит официальные запросы в ведомства.