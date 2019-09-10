Пензячка рассказала о гигантских лужах на территории школы №57

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10 сентября 2019, 16:04Общество
Жительница Пензы обратилась за помощью в «Жалобную книгу» информагентства. Она рассказала, что на территории школы №57 образовались две огромные лужи, которые не высыхают.
«При входе с улицы Ладожской на пришкольную территорию у калитки образовались две огромные лужи. Они появились очень давно и даже в самую сильную жару не высыхали. Значит, в том месте под землей образовался прорыв. Асфальт заметно просел, еще пару месяцев назад лужи не были такими глубокими.
По этой дороге в школу идут дети, а в любой момент может образоваться провал, и в яму, наполненную водой, могут провалиться как ученики, так и прохожие. Коммунальщики ограничились лишь красным ограждением. И тот уже, кстати, несколько раз падал в лужу», - написала женщина.
Информационное агентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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