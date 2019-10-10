Пензячка расплатилась в магазинах чужой картой – УМВД

В полицию обратился 60-летний пензенец, который заявил о пропаже своей банковской карты.

Мужчина сказал полицейским, что потерял банковскую карту, на которой было 2 923 рубля.

«При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что заявитель оставил свою карту в квартире 58-летней знакомой, привлекавшейся к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщина призналась в том, что использовала карту знакомого для оплаты покупок в магазинах бесконтактным способом.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».