Пензячка расплатилась в магазинах чужой картой – УМВД

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10 октября 2019, 14:03Криминал
В полицию обратился 60-летний пензенец, который заявил о пропаже своей банковской карты.
Мужчина сказал полицейским, что потерял банковскую карту, на которой было 2 923 рубля.
«При проверке участковые уполномоченные полиции установили, что заявитель оставил свою карту в квартире 58-летней знакомой, привлекавшейся к уголовной ответственности», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Женщина призналась в том, что использовала карту знакомого для оплаты покупок в магазинах бесконтактным способом.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемой грозит до трех лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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