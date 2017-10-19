19 октября 2017, 17:59Общество Пензячка раскритиковала новый автобус №54 Пензячка поделилась в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» впечатлениями от поездки на новом автобусе №54.

По словам горожанки, поездка получилась неудачной, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Автобус едет очень медленно, на дорогу ушло много времени. Да еще в салоне чем-то неприятно пахнет, вроде, новый автобус. […] Нечасто пользуюсь этим маршрутом, остановки не знаю, автоинформатор не работает, по незнанию вышла не на той остановке», - пожаловалась она.

«Пенза-Пресс» по этому обращению направило официальный запрос в мэрию.

Общество

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