Пензячка раскритиковала новый автобус №54

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
19 октября 2017, 17:59Общество
Пензячка поделилась в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» впечатлениями от поездки на новом автобусе №54.
По словам горожанки, поездка получилась неудачной, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Автобус едет очень медленно, на дорогу ушло много времени. Да еще в салоне чем-то неприятно пахнет, вроде, новый автобус. […] Нечасто пользуюсь этим маршрутом, остановки не знаю, автоинформатор не работает, по незнанию вышла не на той остановке», - пожаловалась она.
«Пенза-Пресс» по этому обращению направило официальный запрос в мэрию.
19 октября 2017, 19:48В Пензе на улице Циолковского произошла утечка газа
19 октября 2017, 19:41У пензенской энциклопедии появится электронная копия
19 октября 2017, 19:39В России вступает в силу новый регламент ГИБДД
19 октября 2017, 19:33В Пензе обсудили совместную работу церкви и вузов
19 октября 2017, 19:28Пензенцы смогут прочесть новый путеводитель на своих гаджетах
19 октября 2017, 19:21Пензенская компания «Парафарм» создала БАД от остеопороза
19 октября 2017, 19:14В Пензенской области около 4000 детей изучают робототехнику
19 октября 2017, 19:08В библиотеку Пензы доставят специализированные учебники из Татарстана