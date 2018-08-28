Пензячка ради приятеля нарушила закон

В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции.

Установлено, что в Каменском районе задержали мужчину за совершение преступления средней тяжести. В начале августа его 43-летняя приятельница приехала из Пензы в местное отделение МВД. Женщина предложила полицейскому 10 тысяч рублей за освобождение друга, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Пензенской области.

Сотрудник правоохранительных органов от взятки отказался, а женщина попала под статью. Расследование уголовного дела продолжается.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».