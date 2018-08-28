Пензячка ради приятеля нарушила закон

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28 августа 2018, 13:04Криминал
В Каменском районе Пензенской области возбудили уголовное дело по факту покушения на дачу взятки сотруднику полиции.
Установлено, что в Каменском районе задержали мужчину за совершение преступления средней тяжести. В начале августа его 43-летняя приятельница приехала из Пензы в местное отделение МВД. Женщина предложила полицейскому 10 тысяч рублей за освобождение друга, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Пензенской области.
Сотрудник правоохранительных органов от взятки отказался, а женщина попала под статью. Расследование уголовного дела продолжается.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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