Пензячка пыталась спрятать арестованный автомобиль у мужа

Судебные приставы столкнулись с проблемой при аресте. По месту жительства пензячки не было, ее родственники на контакт не шли и не рассказывали, где она находится. В результате автомобиль Honda объявили в розыск, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

Через какое-то время удалось найти мужа женщины. Он пояснил, что его жена уехала в Москву, иномарку она увезла с собой. Однако оказалось, что машина стоит в 500 метрах от дома.

На место прибыл судебный пристав и арестовал транспортное средство, пишет ИА «Пенза-Пресс».