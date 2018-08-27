Пензячка пыталась спрятать арестованный автомобиль у мужа

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27 августа 2018, 13:33Общество
Жительница Пензы задолжала страховой компании более 133 тысяч рублей. По решению суда, у женщины арестовали автомобиль.
Судебные приставы столкнулись с проблемой при аресте. По месту жительства пензячки не было, ее родственники на контакт не шли и не рассказывали, где она находится. В результате автомобиль Honda объявили в розыск, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.
Через какое-то время удалось найти мужа женщины. Он пояснил, что его жена уехала в Москву, иномарку она увезла с собой. Однако оказалось, что машина стоит в 500 метрах от дома.
На место прибыл судебный пристав и арестовал транспортное средство, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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