Пензячка пыталась подарить новорожденного знакомой - СКР

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, беременная пензячка познакомилась с жительницей Ленинградской области и договорилась отдать ей младенца, когда тот появится на свет.

Пензячка приехала в Санкт-Петербург, там она получила от женщины документы на ее имя, которые она предоставила при поступлении в роддом. 24 марта женщина родила сына, рассказала об этом новой «матери», оставила ребенка в больнице и уехала из города.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».