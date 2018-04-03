Пензячка пыталась подарить новорожденного знакомой - СКР

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03 апреля 2018, 17:58Криминал
Пензячку подозревают в намерении подарить своего ребенка другой женщине.
Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, беременная пензячка познакомилась с жительницей Ленинградской области и договорилась отдать ей младенца, когда тот появится на свет.
Пензячка приехала в Санкт-Петербург, там она получила от женщины документы на ее имя, которые она предоставила при поступлении в роддом. 24 марта женщина родила сына, рассказала об этом новой «матери», оставила ребенка в больнице и уехала из города.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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