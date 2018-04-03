03 апреля 2018, 17:58Криминал

Пензячка пыталась подарить новорожденного знакомой - СКР

Пензячку подозревают в намерении подарить своего ребенка другой женщине.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Санкт-Петербургу, беременная пензячка познакомилась с жительницей Ленинградской области и договорилась отдать ей младенца, когда тот появится на свет.

Пензячка приехала в Санкт-Петербург, там она получила от женщины документы на ее имя, которые она предоставила при поступлении в роддом. 24 марта женщина родила сына, рассказала об этом новой «матери», оставила ребенка в больнице и уехала из города.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Криминал
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA-3232838/

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