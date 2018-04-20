Пензячка против живой музыки во время шествия «Бессмертного полка»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 апреля 2018, 17:37Общество
Жительница Пензы выразила в Сети свое недовольство по поводу живой музыки на шествии «Бессмертного полка».
Пензячка написала комментарий под новостью в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «Вконтакте». Женщина возмутилась по поводу нововведения.
«Ежегодно хожу на шествие «Бессмертного полка», мне - 67 лет. Мои родители – фронтовики, они дошли до Берлина от Тулы и вернулись в Пензу живыми с орденами и медалями. Не всем так повезло. Я считаю 9 мая не праздником, а днем памяти и скорби по миллионам погибшим воинам и тем, кто ушел из жизни уже после ВОВ. Не понимаю тех, кто поет во время шествия в колонне — им весело? Их родные не получали похоронки? Я против живой музыки. Вполне достаточно и уместно звучание торжественной музыки в честь победителей из репродукторов у Памятника Победы», - написала она.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 апреля 2018, 19:52Пензенский журнал презентуют на книжном фестивале в Москве
20 апреля 2018, 19:47В пензенском губернаторском доме открылась выставка Александра Орловского
20 апреля 2018, 19:44В Лопатинском районе на глазах у полицейских убили женщину
20 апреля 2018, 19:42Пензенские школьники приняли участие в социально-экологической акции
20 апреля 2018, 19:37Пензенские школьники борются за поездку в лагерь «Гвардеец-2»
20 апреля 2018, 19:33Ансамбль «Злато-Серебро» собрал пензенцев «У самовара»
20 апреля 2018, 19:29Пензенцы смогут отдыхать в Сочи на особых условиях
20 апреля 2018, 19:18Пензенцы теперь могут платить коммуналку без посредников