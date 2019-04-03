Пензячка просит убрать территорию у ресторана быстрого питания

Жительница Пензы просит привести в порядок территорию у ресторана быстрого питания на ул. Бородина. По ее словам, те, кто покупают там еду, выбрасывают мусор в кусты, потому что нет урн.

«На промежутке между домом по ул. Бородина, 4 и до ресторана в зеленых насаждениях у тротуара приходится наблюдать ужасную картину: везде пакеты, стаканы и прочие отходы.

Я обращалась к администратору еще осенью, чтобы там поставили урны, он сказал, что это не их территория. А люди, покупая там еду, бросают весь мусор в кусты. Очень неприятно это наблюдать. Мы, жители близлежащих домов, просим выяснить, кому принадлежит территория и кто ее должен убирать», - написала она в «Жалобную книгу».

Редакция по обращению сделала официальный запрос, пишет ИА «Пенза-Пресс».