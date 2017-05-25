25 мая 2017, 16:01Общество Пензячка просит решить проблему с парковкой у гимназии №13 У гимназии №13 в Пензе по утрам и вечерам невозможно проехать из-за стихийной парковки. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.

«Почти каждое утро и каждый вечер, когда местные жители уезжают и возвращаются с работы, проехать к дому практически невозможно. Проезд загроможден транспортными средствами родителей, забирающих своих детей из гимназии, но не живущих рядом. Что творится на дороге, это просто беспредел. Машины стоят по обе стороны обочины. Проехать невозможно!» - возмутилась женщина.

Пензячка просит решить проблему парковки у учебного заведения. Информагентство направило официальный запрос по этому поводу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы