Пензячка просит решить проблему с парковкой у гимназии №13

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 мая 2017, 16:01Общество
У гимназии №13 в Пензе по утрам и вечерам невозможно проехать из-за стихийной парковки. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.
«Почти каждое утро и каждый вечер, когда местные жители уезжают и возвращаются с работы, проехать к дому практически невозможно. Проезд загроможден транспортными средствами родителей, забирающих своих детей из гимназии, но не живущих рядом. Что творится на дороге, это просто беспредел. Машины стоят по обе стороны обочины. Проехать невозможно!» - возмутилась женщина.
Пензячка просит решить проблему парковки у учебного заведения. Информагентство направило официальный запрос по этому поводу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
25 мая 2017, 19:58В Пензенской области на ремонт дорог дополнительно выделят более 450 млн руб
25 мая 2017, 19:54В Пензе пройдет концерт барда Михаила Тихонова
25 мая 2017, 19:47В Пензе две тысячи 11-классников пришли на Последний звонок
25 мая 2017, 19:40В Кузнецке чествовали спортсменов на «Борцовском балу»
25 мая 2017, 19:32На вокзале «Пенза-1» эвакуировали людей и потушили условное возгорание
25 мая 2017, 19:16Пензенцев приглашают на уникальную выставку-ярмарку стран Востока
25 мая 2017, 19:04Белозерцев посетил Последний звонок в мокшанской школе
25 мая 2017, 18:28В Городе Спутник оборудуют комфортный пляж