Пензячка просит провести освещение на 4-м проезде Громова

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 ноября 2017, 17:59Общество
Жительница района Бугровка в Пензе пожаловалась на отсутствие освещения на 4-м проезде Громова.
Об этом она написала в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«На 4-м проезде Громова есть освещение на части дороги до дома №12, а дальше можно голову сломать в темноте. Можно ли поставить пару фонарей?» - попросила пензячка.
Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
20 ноября 2017, 19:51В Пензе открылась профессиональная Академия боевых искусств
20 ноября 2017, 19:46В аварийном доме на улице Ударной рухнул подъезд
20 ноября 2017, 19:42Никита Михалков представил на пензенской сцене «Метаморфозы 2»
20 ноября 2017, 19:38Пензенские чиновники победили звезд отечественного спорта в хоккее
20 ноября 2017, 19:21Губернатор вручил чемпионский пояс победителю «Fight Nights Global»
20 ноября 2017, 19:17В «Новых садах» открыли встроенный в дом детский сад
20 ноября 2017, 19:09Пензенцы смогут окунуться в атмосферу солнечной Армении
20 ноября 2017, 19:02Участников Парада Памяти из Пензы поздравили в ЗакСобре