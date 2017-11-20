20 ноября 2017, 17:59Общество

Пензячка просит провести освещение на 4-м проезде Громова

Жительница района Бугровка в Пензе пожаловалась на отсутствие освещения на 4-м проезде Громова.

Об этом она написала в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».

«На 4-м проезде Громова есть освещение на части дороги до дома №12, а дальше можно голову сломать в темноте. Можно ли поставить пару фонарей?» - попросила пензячка.

Информационное агентство направило по этому поводу официальный запрос в мэрию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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