05 апреля 2017, 13:03Общество Пензячка просит продлить маршрут троллейбуса №1 Жительница Пензы придумала, как увеличить пассажиропоток троллейбуса №1.

По словам женщины, троллейбус ходит пустой, потому что его маршрут заканчивается на площади маршала Жукова.

«Я часто вижу, что троллейбус №1 в районе ул. Пушкина идет пустой. Его маршрут заканчивается на площади Жукова. Жильцы большого микрорайона ул. Пушкина пользовались бы им, если бы его маршрут был бы продлен до ул. Калинина и дальше. На нашем участке дороги нет вообще крупного пассажирского транспорта, как в сторону ул. Калинина, так и в сторону Арбеково», - написала она в «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс».

Однако ее идею не поддержал другой читатель информагентства. Мужчина считает, что, так как на ул. Пушкина много новых домов, в которых живут молодые семьи, никто из них не захочет ездить на троллейбусе.

Ранее стало известно о том, что в Пензе на работу троллейбусов за два месяца планируют потратить 19 млн рублей, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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