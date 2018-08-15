Пензячка просит привести в порядок памятник борцам революции

В Пензе памятник борцам революции находится в ужасном состоянии. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«12 августа ходили семьей в картинную галерею, прошли в сквер Лермонтова, подойти к памятнику Борцам революции невозможно, огородили все забором, внутри все заросло травой, ограда осыпается», - рассказала она.

Женщина просит принять меры и привести мемориал в нормальное состояние.

Информагентство направило по факту жалобы официальный запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».