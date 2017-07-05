Пензячка просит привести в порядок «Кукушку» на ул. Московской

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05 июля 2017, 17:54Общество
В «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс» обратилась жительница города, которая считает, что памятник «Часы с кукушкой» пора привести в порядок. Циферблат помутнел, а вокруг него растут сорняки.
Пернатая обитательница домика у Фонтанной площади отсчитывает полдень. Привычный для горожан звук слышен в этом сквере уже не первый десяток лет. Однако, по мнению одной из жительниц Пензы, кукушка вместе с часами потеряла свой лоск и больше не достойна того, чтобы называться символом города. О чем женщина сообщила в «Жалобной книге» информационного агентства «Пенза-Пресс».
«Знаменитая кукушка в центре города совсем не выглядят, как городская достопримечательность: стекло циферблата грязное или помутнело так, что цифры трудно разглядеть, а вокруг — бурьян и одуванчики. Стыдно даже показать гостям города», - написано в жалобе.
В советские годы часы с кукушкой были своеобразным брендом Пензенской губернии. Было очень престижно иметь такие у себя дома.
«Их было два или три вида, по-моему. Из самого «дорогого» варианта - деревянный, большая коробка - эти часы взяли за основу памятника. Сделали вот этот постамент сказочный», - рассказал краевед Игорь Шишкин.
Памятник установили в той части Пензы, которая считалась прогулочной зоной еще с конца XIX века. По словам краеведа, ничего подобного в других городах еще не создавалось.
Часы с Кукушкой появились в Пензе в 70-е годы прошлого века. С тех пор горожане в любую погоду, в дождь, снег и 30-градусную жару назначают здесь встречи и романтические свидания.
Конструкцию часов собирали сразу на трех заводах области. Основание сделали на Дизельном. Хрустальные столбики привезли из Никольска, а сердце часов изготовили на Сердобском часовом заводе.
Несколько лет назад «Кукушка» пострадала от рук вандалов. Алюминиевые и чугунные части конструкции были сломаны и украдены. К 350- летию Пензы часы отреставрировали, но стекло циферблата так и не поменяли. Однако пензенцы и гости города продолжают любоваться легендарным памятником.
За благоустройство территории сквера у «Кукушки» отвечает МУП «Зеленое хозяйство». Как сообщила главный архитектор организации, цветы на клумбе перед памятником продолжат высаживать, как только стихия успокоится и земля просохнет.
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