Пензячка просит оборудовать снежный городок на автодроме в Арбеково

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24 октября 2017, 13:03Общество
Жительница Пензы предложила свои идеи по оформлению города к Новому году.
«Сделайте снежный городок на автодроме «Вираж» и горки, а еще там иногда, когда болото замерзает, мужчины в хоккей играют. Хорошее место, только оборудовать его нужно, и народу много живет, можно привлечь предпринимателей», - с такой просьбой обратилась жительница областного центра в «Жалобную книгу» информационного агентства «Пенза-Пресс».
Идею пензячки поддержали и другие горожане.
«Да, на «Вираже» что-то можно делать зимой, столько места просто так простаивает. На «Засеке» опасно кататься, сколько уже там трагедий было, а на автодроме некуда врезаться! И прокат также можно устроить, и доехать просто», - написал читатель информагентства.
«Неплохая идея, и остановка близко», - отметил горожанин.
Также женщина предложила предприятиям украшать фасады и прилегающую территорию в определенной цветовой гамме, например, золотистой, красной и синей.
Информагентство направило предложения горожанки в мэрию Пензы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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