Пензячка просит благоустроить детскую площадку на ул. Мира

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что во дворе на Западной поляне нет развлечений для детей.

«Прошу благоустроить детскую площадку на улице Мира, 70. В доме находится детская поликлиника, а даже качелей во дворе нет никаких, малышам совершенно негде играть», - написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».