Пензячка просит благоустроить детскую площадку на ул. Мира

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01 августа 2019, 17:58Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что во дворе на Западной поляне нет развлечений для детей.
«Прошу благоустроить детскую площадку на улице Мира, 70. В доме находится детская поликлиника, а даже качелей во дворе нет никаких, малышам совершенно негде играть», - написала женщина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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