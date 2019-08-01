01 августа 2019, 17:58Общество

Пензячка просит благоустроить детскую площадку на ул. Мира

Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что во дворе на Западной поляне нет развлечений для детей.

«Прошу благоустроить детскую площадку на улице Мира, 70. В доме находится детская поликлиника, а даже качелей во дворе нет никаких, малышам совершенно негде играть», - написала женщина.

Информационное агентство «Пенза-Пресс» готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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