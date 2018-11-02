Пензячка прошла в финал всероссийского конкурса педагогов

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02 ноября 2018, 17:08Культура
Педагог пензенского Центра развития творчества детей и юношества Алена Жукова вошла в число победителей заочного этапа конкурса «Сердце отдаю детям».
В заочном этапе принимали участие 196 педагогов из 32 субъектов Российской Федерации, сообщает пресс-служба регионального минобразования.
Пензенскую область на конкурсе представляла педагог дополнительного образования, руководитель очно-заочной школы любителей словесности «Муза» центра развития творчества детей и юношества, победитель регионального этапа конкурса «Сердце отдаю детям» Алена Жукова. Она вошла в десятку победителей заочного этапа конкурса в номинации «Художественная».
Теперь она поборется за победу в очном этапе конкурса, который состоится в декабре, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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