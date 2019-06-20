Пензячка, признанная самой длинноногой в мире, встретила любовь на телешоу

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20 июня 2019, 09:31Общество
Бывшая пензенская баскетболистка Екатерина Лисина, включенная в Книгу рекордов Гиннесса за самые длинные в мире ноги, приняла участие в шоу «Давай поженимся» (16+) на «Первом канале».
В выпуске телепрограммы от 11 июня пару себе выбирал 48-летний бизнесмен Дмитрий из Челябинска. Многодетный отец предупредил о том, что перед свадьбой попросит невесту подписать брачный договор, запрещающий ей толстеть. Предприниматель желал видеть рядом с собой очень высокую девушку, «которая сможет стать его соратницей даже во время апокалипсиса».
По росту мужчине как никто подошла пензенская длинноногая красавица Екатерина Лисина (ее рост составляет около 206 см), которую он в итоге и выбрал, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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