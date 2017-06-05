05 июня 2017, 17:04Спорт Пензячка привезла из Испании три «золота» по художественной гимнастике Пензенская спортсменка Полина Хонина завоевала три золотые медали на этапе мирового Челлендж Кубка по художественной гимнастике, который проходил в Испании.

Сначала девушке не оказалось равных в упражнении с мячом. Коллегу по сборной Екатерину Селезневу Полина опередила на 0,35 баллов. Затем Хонина стала лучшей в упражнении с булавами.

В третий раз пензенская спортсменка отличилась в личном многоборье. И в этом виде программы она опередила россиянку Екатерину Селезневу.

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