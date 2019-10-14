Пензячка пришла в ужас от содержимого печенья

Жительница Пензы рассказала в Сети о своей неудачной покупке печенья. Она нашла в пачке живность, которая привела ее в ужас.

Фотографии продукта женщина опубликовала в группе соцсети «ВКонтакте». Она пояснила, что купила печенье в магазине на проспекте Строителей.

«Больше не ногой в этот магазин. Утро испорчено. Хорошо хоть, что ребенок не успел попробовать», - написала она.

Судя по фото, в упаковке находился маленький муравей. Пользователи в комментариях отметили, что такое крошечное насекомое не может испортить завтрак, что ничего страшного в нем нет.

«Муравей? Так это для кислинки», - пошутил пензенец.

«А яблоки есть с червями – это же воспоминания из детства. А тут устроили трагедию. Сами же соломинку облизывали и в муравейник клали. А теперь ужасаетесь», - поддержал его горожанин.

«Ой-ой. Ну, если бы и попробовал ребенок? Ну и что? Подумаешь, маленький муравей, не таракан же. Значит вкусное печенье», - добавил пользователь.

Напомним, если вы купили испорченный или некачественный продукт, необходимо обратиться в Роспотребнадзор, чтобы специалисты разобрались в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».