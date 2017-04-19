Пензячка принимает участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике

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19 апреля 2017, 12:31Спорт
19 апреля в Румынии стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. На международных состязаниях цвета российского триколора защищают десять человек, в том числе – и пензенская спортсменка.
Лидеры национальной сборной Денис Аблязин и Алия Мустафина турнир пропускают. От Пензы за медали состязаний поборется лишь воспитанница регионального центра спортивной подготовки Наталья Капитонова.
В 2017 году на чемпионате Европы не будет командных турниров - гимнасты будут соревноваться в личном многоборье, а также на отдельных снарядах.
Имена всех победителей и призеров станут известны 23 апреля.
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