19 апреля 2017, 12:31Спорт Пензячка принимает участие в чемпионате Европы по спортивной гимнастике 19 апреля в Румынии стартовал чемпионат Европы по спортивной гимнастике. На международных состязаниях цвета российского триколора защищают десять человек, в том числе – и пензенская спортсменка.

Лидеры национальной сборной Денис Аблязин и Алия Мустафина турнир пропускают. От Пензы за медали состязаний поборется лишь воспитанница регионального центра спортивной подготовки Наталья Капитонова.

В 2017 году на чемпионате Европы не будет командных турниров - гимнасты будут соревноваться в личном многоборье, а также на отдельных снарядах.

Имена всех победителей и призеров станут известны 23 апреля.

Спорт

просмотров 52