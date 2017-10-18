Пензячка прикинулась бедной, чтобы сын получал соцстипендию

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18 октября 2017, 14:06Криминал
Жительница города Пензы подделала справки о доходах семьи, чтобы ее ребенку выплачивали социальную стипендию в вузе. Женщину осудили за мошенничество.
По делу удалось установить, что женщина сделала для себя и мужа справки о доходах, в которых указала зарплату ниже, чем было на самом деле. Документы она подала в управление соцзащиты, чтобы ее сыну выплачивали стипендию как ребенку из малоимущей семьи.
На основании полученной справки ПГУ выплатил молодому человеку стипендию в общей сумме почти 67 тысяч рублей.
«Женщина полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание – восемь месяцев исправительных работ с удержанием 10 % заработной платы в доход государства условно, с испытательным сроком шесть месяцев», - сообщает пресс-служба прокуратуры Пензенской области.
Осужденная с наказанием не согласилась и подала апелляцию, женщина просила избавить ее от уголовной ответственности, а вместо этого заплатить штраф. Но приговор оставили без изменения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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