Пензячка при обработке зерна отравилась химическими парами

В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту отравления работника на производстве.

36-летняя женщина работала оператором в организации, занимающейся выращиванием зерновых культур. Установлено, что в ноябре она делала фумигацию зерна [окуривание ядовитыми парами или газами], надышалась испарениями химических веществ и отравилась. Ее госпитализировали.

«Это состояние расценивается как травма, причинившая тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.

Оператора не обеспечили средствами индивидуальной защиты, из-за этого произошло химическое отравление. Таким образом, здесь усматривается нарушение требований охраны труда.

В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».