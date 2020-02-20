Пензячка при обработке зерна отравилась химическими парами

20 февраля 2020, 16:07Криминал
В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту отравления работника на производстве.
36-летняя женщина работала оператором в организации, занимающейся выращиванием зерновых культур. Установлено, что в ноябре она делала фумигацию зерна [окуривание ядовитыми парами или газами], надышалась испарениями химических веществ и отравилась. Ее госпитализировали.
«Это состояние расценивается как травма, причинившая тяжкий вред здоровью», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пензенской области.
Оператора не обеспечили средствами индивидуальной защиты, из-за этого произошло химическое отравление. Таким образом, здесь усматривается нарушение требований охраны труда.
В настоящее время расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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