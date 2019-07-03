Пензячка предупреждает о травле животных на улице

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03 июля 2019, 15:06Общество
Жительница Пензы разместила в Сети пост с предупреждением. По словам женщины, некая дама кормит бездомных животных ядом.
«В середине июня видела в окно, как женщина лет 60 пытается накормить кошку. Меня увидела и быстро ушла. Часа не прошло, животное погибло, рядом нашли кусочек сала. В ветклинике сказали, что в нем был, скорее всего, яд», - рассказала она в группе «Пенза live» социальной сети «ВКонтакте».
Женщина не сообщила, в каком районе города все произошло, но отметила, что во дворе осталось еще много кошек, которых подкармливают местные жители. А в ночь на 3 июля случилась еще одна «травля».
«Владельцы животных на выгуле и просто небезразличные люди: будьте внимательны! Так и дети могут пострадать!» - предупредила она пензенцев.
Официальной информации о произошедшем нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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