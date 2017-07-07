07 июля 2017, 13:03Общество Пензячка предложила установить памятник Отцу Подписчица группы «Это Пенза, Карл!» возмутилась тем, что все обсуждают памятник Матери, но совсем забыли про отцов. Девушка предложила исправить ситуацию.

«В Пензе активно выбирают, какой будет скульптура Матери. Смотришь на эти скульптуры и становится грустно. Мать одна с двумя детьми, хочется спросить: «А где папа?».

Может, нам и о скульптуре отцов подумать, раз мы пропагандируем семейные ценности, а то дискриминация какая-то. Роли матери, конечно, никто не умаляет, но все-таки картина какая-то неполная получается без пап», - написала она и предложила создать в городе серию скульптур на семейную тематику.

Инициатива не осталась незамеченной. 82,4% подписчиков группы поддержали идею.

«Очень правильный и нужный памятник! Отцы, как и матери, бывают разные», - написала Юлия Елецкая.

«Верно, а то у нас уже чуть ли не в порядке вещей - мама с ребенком, папе родные дети не нужны...» - отметила Виктория Лифанова.

А пользователь под ником Ангелина Преображенская предложил вообще создать парк Семьи.

«Считаю, вообще нужно сделать парк Семьи в городе, где будут стоять скульптуры Матери, Отца, Бабушки и композиция «Семья». Эта история на века, независимо от меняющейся политики и трендов», - подчеркнула она.

ИА «Пенза-Пресс» направило предложение в горадминистрацию.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penzakarl