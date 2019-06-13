Пензячка предложила организовать кинопоказы на Юбилейной площади

«Так здорово было в прошлом году, когда делали на Юбилейной площади трансляции матчей ЧМ по футболу. Люди собирались, все вместе смотрели. Чемпионат прошел, но ведь экран и стулья-лавочки остались. Почему не организовать летние киносеансы под открытым небом, как на День города на площади Ленина? Ведь здорово же! Я уже не говорю о каких-нибудь танцевальных или тематических вечерах, но там надо людей подключать, программу делать, а киносеанс ведь просто организовать — поставил экран, партер и включил фильм. А то такое место — и пустует», - написала девушка.

Информагентство «Пенза-Пресс» направит официальный запрос в мэрию с предложением девушки.

Напомним, горожане не первый раз просят задействовать Юбилейную площадь для досуга. Так, зимой пензенцы предагали залить в этом месте каток, пишет ИА «Пенза-Пресс».