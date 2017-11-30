Пензячка предлагает сделать на Юбилейной площади каток и горку

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30 ноября 2017, 13:35Общество
В «Жалобной книге» ИА «Пенза-Пресс» горожанка пожаловалась на пустую Юбилейную площадь.
«Построили большую Юбилейную площадь, но она простаивает впустую. Почему бы зимой там не организовать каток, зимний городок с горками, поставить красивую елку? Место позволяет. Жаль, что оно пропадает зря и вспоминают о нем редко», - написал житель города.
Информагентство направило официальный запрос по этому обращению.
В прошлом году горожане уже высказывали подобные предложения. Так, жительница Пензы обращалась с просьбой установить на Юбилейной площади елку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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