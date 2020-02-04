Пензячка пожаловалась на ужасное состояние тротуара в центре города

Читательница ИА «Пенза-Пресс» пояснила, что речь идет о пешеходной дорожке возле домов по ул. Пушкина, 42 и Кулакова,2.

«Центр города, а такой непролазный ужас: в холода лед там не убирали, толстенный слой был, сейчас все поплыло — лужи, пройти невозможно, приходится идти про проезжей части. Решите вопрос, пожалуйста, повлияйте на управляющую компанию, если это ее территория. И решите уже вопрос с водой на переходе ул. Гладкова-Пушкина: там лужи всегда, в самый минимальный дождь, а уж сейчас вообще море», - написала пензчка.

Напомним, жители региона могут написать о своих проблемах в специальный раздел «Жалобная книга» на сайте. Информагентство направляет все обращения в соответствующие ведомства, которые в течение семи дней дают официальные ответы.

Напомним, в ходе оперативного совещания, которое прошло 3 февраля, губернатор обратил внимание на уборку дорог и тротуаров от снега. Чистота на них — задача муниципалитета, отметил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».