16 июня 2017, 16:41Общество Пензячка пожаловалась на свалку в центре города В Пензе на ул. Плеханова, 6 образовалась свалка. Об этом в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» написала горожанка.

По ее словам, помойка находится на огороженной территории.

«Есть ли возможность как-то повлиять на ситуацию? Все-таки центр города!» - возмутилась она.

Информагентство направило по данному поводу официальный запрос.

Общество

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Источник фотографии: Фото автора жалобы