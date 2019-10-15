Пензячка пожаловалась на переполненные автобусы

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15 октября 2019, 17:58Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала, что автобусы №66 по утрам сильно переполнены.
«В утренний час пик - с 7:00 до 8:00 - автобусы №66 забиты. Езжу каждое утро от остановки «маг. Гранат» до «Тяжпрома», уже на остановке «маг. Океан» люди вынуждены втискиваться в переполненный салон автобуса. Выйти из автобуса у «Тяжпрома» проблематично. Либо перевозчик не соблюдает интервал движения, либо вырос пассажиропоток. Маршрутные такси, следующие в попутном направлении, всегда заполнены сверх нормы», - написала пензячка.
Она предложила специалистам промониторить движение общественного транспорта в час пик и, возможно, пустить на маршрут дополнительные автобусы.
Информагентство готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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