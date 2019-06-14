Пензячка пожаловалась на отсутствие ограждения на набережной

Девушка обратила внимание на обеспечение безопасности на набережной реки Сура. С этим вопросом она обратилась в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».

«Красивая набережная, вопросов нет. Но как-то будет обеспечена безопасность? Или вот эти столбики призваны остановить людей от падения в воду? Ездят велосипедисты, дети маленькие бегают, никакой безопасности. Хоть бы цепочки повесили что ли!» - написала пензячка.

Информагентсво направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».