Пензячка пожаловалась на отсутствие ограждения на набережной

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
14 июня 2019, 13:04Общество
Девушка обратила внимание на обеспечение безопасности на набережной реки Сура. С этим вопросом она обратилась в «Жалобную книгу» информагентства «Пенза-Пресс».
«Красивая набережная, вопросов нет. Но как-то будет обеспечена безопасность? Или вот эти столбики призваны остановить людей от падения в воду? Ездят велосипедисты, дети маленькие бегают, никакой безопасности. Хоть бы цепочки повесили что ли!» - написала пензячка.
Информагентсво направило официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации, пишет ИА «Пенза-Пресс».
14 июня 2019, 19:36Общественники из столицы оценили качество пензенских дорог
14 июня 2019, 19:31Пензенские студенты обсудили с губернатором волнующие их проблемы
14 июня 2019, 19:28На фестиваль «Канитель» в Засечное съехались умельцы со 158 городов
14 июня 2019, 19:23В Пензе стартовал форум, посвященный сохранению христианского наследия
14 июня 2019, 19:19Сотрудникам пензенской ГИМС вручили ведомственные награды
14 июня 2019, 19:16В Пензенской области увеличится производство свинины
14 июня 2019, 19:14Переселение из аварийного жилья обойдется Пензе в 65,6 млн руб
14 июня 2019, 19:09«Кузнецкому музыкальному колледжу» исполнилось 50 лет