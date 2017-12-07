07 декабря 2017, 16:05Общество Пензячка пожаловалась на недопустимую работу маршрутки №81 Жительница Пензы простояла час на остановке, дожидаясь маршрутки №81. Об этом она написала в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс».

«Маршрут № 81 ходит с интервалом в 50−55 мин. Это не допустимо, так как его конечная магазин «Мега» — вторая точка связи города с микрорайоном Заря — ул. Абрикосовой, Персиковой, Ежевичной. Из Арбеково больше никак туда не попасть. После школьного собрания простояли с ребенком на остановке в 20.30 55 мин!» - возмутилась женщина.

По ее словам, около девяти утра она отслеживала транспортную ситуацию и не увидела ни одной машины этого маршрута на линии.

Информагентство направило по данной жалобе официальный запрос, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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