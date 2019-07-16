Пензячка пожаловалась на горы мусора в лесу

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16 июля 2019, 11:03Общество
Жительница Пензы обратилась в «Жалобную книгу» информагентства за помощью. Она рассказала о горах мусора в лесу.
«Перед поворотом на Вишневку решили съехать направо. То, что мы там увидели, словами не передать. Туда сбрасывают мусор. Варианта два: либо не довозят до мусорного полигона, либо наши жители так поступают. Там есть все: бутылки, телевизоры, унитазы, оконные рамы и прочее», - рассказала женщина.
Информационное агентство «Пенза-Пресс» направило официальный запрос, чтобы разобраться в этой проблеме, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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