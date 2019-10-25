Пензячка пожаловалась на гору мусора на улице Карпинского

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25 октября 2019, 16:33Общество
В Пензе на улице Карпинского образовалась гигантская свалка. Об этом в «Жалобной книге» информагентства написала местная жительница.
Женщина уточнила, что речь идет о мусорных контейнерах, расположенных рядом с Гусиловским рынком, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Три дня не вывозится мусор, контейнер переполнен, мусор валяется рядом с площадкой, ветер разносит его по улице. За что мы платим деньги?» - написала она, прикрепив фото.
«Пенза-Пресс» готовит официальный запрос в мэрию, чтобы разобраться в этой ситуации.
Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге». По всем обращением информагентство направляет официальные запросы в ведомства.
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